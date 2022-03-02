Кемерово, 2 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Из кузбасской шахты «Распадская» на поверхность подняты почти 600 горняков. Причина — остановка вспомогательного вентилятора, сообщает ТАСС со сслыкой на свой источник в экстренных службах.

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«Уровень метана в норме. На поверхность подняты 592 горняка», — уточнил собеседник агентства.

При этом в пресс-службе Распадской угольной компании отметили, что в надшахтном здании произошло задымление, вызваны пожарные.

Отметим, что уставный капитал ПАО «Распадская» составляет более 2,7 млн рублей.