Москва, 2 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Минстрое разрабатывают единую цифровую платформу, которая обеспечит прозрачное ценообразование в строительной отрасли. Об этом 2 марта заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на «правительственном часе» в Совфеде.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство

«Мы формируем систему контроля за ценами на строительные ресурсы и оперативного реагирования на их изменение. Повышаем достоверность определения сметной стоимости и прозрачность взаимоотношения между заказчиками и подрядчиками», — заявил Файзуллин.

«Также идёт работа по созданию единой цифровой платформы ценообразования в строительства, интегрированной с другими информационными системами и электронными торговыми площадками. Создаётся система анализа изменений ценообразования в строительной отрасли», — указал он.