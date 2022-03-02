Екатеринбург, , 11:46 — REGNUM Родственники одного из участников нападения в Екатеринбурге на женщину и её дочь переживают, что он понесёт серьёзное наказание. Об этом пишут СМИ.

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Мать, отец и брат обвиняемого обратились с видеообращением к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Как пишет Е1.ru, они пытаются выгородить своего родственника, а также просят, чтобы расследование было объективным, то есть чтобы следователи услышали позицию и другой стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в феврале. Группа молодых людей напала на девушку, а затем на её мать. Женщину-педагога госпитализировали.

Изначально сотрудники полиции заявили журналистам, что в нападении участвовал лишь один гражданин. До суда его отпустили на свободу. Но после разразившегося федерального скандала были задержаны два участника нападения. Суд отправил их в СИЗО.