Саратов, , 11:48 — REGNUM В Саратовской области в ковид-госпитали доставили 217 пациентов, выписали по выздоровлении 2603 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

По состоянию на 2 марта всего выздоровели 163 382 человека. Подтверждено с начала пандемии 207 125 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2817 — новых. Среди инфицированных за прошлый день преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 784 человека, 486 — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находятся 2242 пациента, на амбулаторном — 36 057.

За сутки умерли восемь ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5658 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в период с 21 по 27 февраля в организацию поступила информация о 10 776 582 новых случаях заражения коронавирусом и 60 155 случаях летального исхода. По сравнению с предыдущей неделей показатели уменьшились: смертность на 10%, число новых случаев заражения на 16%.

Читайте также: ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 за неделю