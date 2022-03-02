Краснодар, 2 марта 2022, 11:45 — REGNUM Новый семикилометровый участок трассы в обход станицы Ленинградской Краснодарского края введён в эксплуатацию, сообщили 2 марта в пресс-службе администрации региона.
На новом участке оборудовано два проезда для сельскохозяйственной техники, установлено семь водопропускных труб, трасса оснащена барьерным ограждением для разделения встречных потоков, установили противоослепляющие экраны.
Общая протяжённость обхода станицы Ленинградской составит более 20 километров, стоимость — 10 млрд рублей. Проект предусматривает строительство трёх многоуровневых развязок, а также переустройство комплекса инженерных коммуникаций.