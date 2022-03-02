Краснодар, 2 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Новый семикилометровый участок трассы в обход станицы Ленинградской Краснодарского края введён в эксплуатацию, сообщили 2 марта в пресс-службе администрации региона.

Sherman Tan Трасса

«С просьбой построить новую трассу, чтобы пустить транспортный поток в сторону Тамани и Крыма в обход станицы, обратились местные жители во время рабочей поездки в район. Работы здесь начались в 2020 году. Дорожники уже ввели в эксплуатацию семикилометровый участок — современную скоростную четырёхполосную трассу. Следующим этапом строительства предусмотрено возведение еще 13 километров дорог», — прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На новом участке оборудовано два проезда для сельскохозяйственной техники, установлено семь водопропускных труб, трасса оснащена барьерным ограждением для разделения встречных потоков, установили противоослепляющие экраны.

Общая протяжённость обхода станицы Ленинградской составит более 20 километров, стоимость — 10 млрд рублей. Проект предусматривает строительство трёх многоуровневых развязок, а также переустройство комплекса инженерных коммуникаций.