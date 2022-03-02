Виннипег, Канада, , 11:44 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 8:4.

Евгений Свечников Nhl.com

Российский нападающий «Виннипега» Евгений Свечников забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Дублем отметился Марк Шайфли. Ещё по голу забили Нейт Шмидт, Адам Лаури, Эндрю Копп, Пьер-Люк Дюбуа и Пол Штястны.

В составе «Монреаля» точными бросками отметились форварды Джош Андерсон, оформивший хет-трик, и Арттури Лехконен.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает 12-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 57 очков. «Монреаль» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с 33 очками.

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