Назначен новый руководитель корпорации развития Белгородской области
Белгород, 2 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Новым руководителем корпорации развития Белгородской области стал Евгений Хромов, сообщил 2 марта в своём телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
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Правительство Белгородской области
Глава региона решил «усилить направление», которое занимается привлечением инвестиций.
«В условиях изменяющейся экономической ситуации привлечение инвестиций становится ключевым фактором развития экономики», — уточнил губернатор.
Евгений Хромов ранее занимал должность министра экономического развития и промышленности области.