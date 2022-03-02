Москва, 2 марта 2022, 11:42 — REGNUM Сервис «Яндекс. Еда» отправил своим клиентам письма с извинениями в связи с утечкой данных. Рассылку произвели 2 марта на электронную почту пользователей приложения.

Фрагмент письма от сервиса «Яндекс. Еда» об утечке данных
Фрагмент письма от сервиса «Яндекс. Еда» об утечке данных
Скриншот письма, полученного корреспондентом ИА REGNUM

«В интернет попали номера телефонов наших клиентов и техническая информация о заказах: дата создания, состав и другие подробности», — говорится в письме. «Утечка не коснулась банковских и платёжных данных, логинов и паролей — они в безопасности», — заверили в сервисе.

Добавим, что по словам представителей сервиса, в связи с инцидентом они уже обратились в правоохранительные органы. А также «ужесточили подход к хранению информации о заказах, усилили уровень защиты и мониторинг доступов к критичным данным».

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