Мадрид, 2 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о том, что его страна поставит наступательные вооружения на Украину. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в Конгрессе депутатов Испании.

(сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain Педро Санчес

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«Испания поставит украинскому сопротивлению наступательный военный материал», — сказал Санчес.

Он заявил, что Евросоюз сегодня един, как никогда, и отметил, что «на карту поставлена сила Евросоюза». Санчес также подчеркнул, что поставки Испании пойдут в дополнение к той военной помощи, которую окажет ЕС Украине.

Ранее Педро Санчес заявил, что Испания не будет поставлять вооружения на Украину, поскольку для этого есть механизм Евросоюза.