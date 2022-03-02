Париж, 2 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В эту среду, 2 марта, повсюду во Франции прозвучат сирены в рамках учений, проводимых в начале каждого месяца, сообщает Oest-France.

Мэрия Кемерова Система оповещения

Во Франции сирены используются для предупреждения жителей о находящейся поблизости опасности.

Каждую первую среду месяца префектуры проводят обычные испытания, чтобы убедиться в работоспособности устройств оповещения.

Как сообщало ИА REGNUM, европейские рынки акций резко упали по итогам торговой сессии во вторник, 1 марта.