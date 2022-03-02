Пекин, 2 марта, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Власти Китая будут продолжать, несмотря на санкции стран Запада, импорт российского природного газа и вести с Россией регулярные торговые контакты. Об этом 2 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

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Как отметил Ван Вэньбинь, Пекин решительно выступает против любых односторонних санкций.

«Китай и РФ продолжат поддерживать регулярные торговые контакты на равноправной, взаимовыгодной основе», — сказал он в ответ на вопрос о том, продолжит ли Китай закупать природный газ у России на фоне давления западных стран.

При этом официальный представитель китайского МИД уточнил, давление стран Запада на Россию никогда не вело к эффективному решению проблем и добавил, что в этом случае оно будет способствовать только усилению противостояния.

Также Ван Вэньбинь отметил, что во время процесса урегулирования кризиса на Украине не должно происходить ущемления интересов КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что антироссийские санкции, введенные западными странами, не окажут влияния на поставки Индии зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 российского производства.