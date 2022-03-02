Москва, , 11:37 — REGNUM Очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан вскоре станет прозрачной. Об этом 2 марта заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на «правительственном часе» в Совфеде.

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«Для решения программных задач нуждающихся в улучшении жилищных условий видим два ключевых направления: первое, это существенное увеличение финансирования на эти задачи, формирование единого цифрового реестра таких граждан, который позволит обеспечить необходимую прозрачность очереди и адресность предоставляемой поддержки», — заявил Файзуллин.

«Соответствующая работа министерством ведётся, и мы совместно с Росреестром формируем здесь единый реестр по всем категориям. Там, где приняты обязательства, муниципальные образования, регионы формируют очереди в едином ресурсе, чтобы понимать, какой объём средств нам необходим для решения этой задачи», — указал он.