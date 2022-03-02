Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Руководство социальных сетей необходимо привлечь к ответственности за проведение в корыстных целях «эксперимента над детьми». С таким требованием выступил президент США Джозеф Байден.

Соцсети Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны» глава Белого дома подчеркнул, что «пришло время усилить защиту личных данных, запретить показ детям таргетированной рекламы, а также потребовать того, чтобы технологические компании перестали собирать личные данные детей». Об этом сообщает The Hill.

«Как продемонстрировала [бывшая сотрудница компании Facebook, ныне Meta] Фрэнсис Хауген, присутствующая сегодня здесь, мы обязаны привлечь социальные платформы к ответственности за проведение общенационального эксперимента над нашими детьми ради выгоды», — подчеркнул американский лидер.

Первые слушания по вопросу безопасности детей в интернете в Сенате Конгресса США состоялись в октябре 2021 года. Тогда Фрэнсис Хауген заявила, что в Facebook (теперь Meta) знали о психологических проблемах, которые вызывают у подростков её соцсети, особенно Instagram, однако не принимали мер, чтобы исправить вредные практики, пишет ТАСС. Наоборот, они поощрялись, поскольку способствовали росту вовлеченности пользователей.