Санкт-Петербург, 2 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Инициативу создания молодёжного парламента на базе Законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении поддержали депутаты городского парламента. Обсуждение законопроекта 2 марта прошло на заседании Заксобрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Проект закона о «Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга» предлагает организацию новой структуры на базе Заксобрания. В неё войдут 50 человек, где 18 человек — это представители партий, а 32 человека попадут в Молодежный парламент на конкурсной основе.

Возрастной порог участников зависит от степени активности молодёжи. Как отметил депутат фракции «Единая Россия» Денис Четырбок, самыми активными являются старшеклассники и студенты, поэтому в парламент войдут петербуржцы от 16 до 25 лет.

Руководитель фракции «Яблоко» Александр Шишлов такое решение поддержал, но отметил, что формировать такое объединение должны люди с разными точками зрения, в том числе и те, кто сейчас выходит на акции против военной спецоперации России. Шишлов отметил, что в противном случае это будет школа политического резерва для «Единой России».

С критикой выступил депутат фракции «Справедливая Россия» Михаил Амосов. Он отметил, что Молодёжный парламент — это орган не выборный, а назначаемый. На данный момент в Заксобрании нет правил формирования состава на конкурсной основе. Депутат считает, что необходимо сменить определение этой структуры с «парламента» на экспертную группу, которая будет предоставлять мнение и оценку законопроектов.

Разница во мнениях выразилась в итогах голосования. За принятие проекта выступили 36 депутатов, воздержались от голосования трое, а против выступили четыре парламентария. Законопроект отправился на внесение поправок до 11 марта.