Лос-Анджелес, США, , 11:36 — REGNUM В списке лидеров онлайн-голосования Fan Favorite Award, которое решили провести организаторы кинопремии «Оскар», неожиданно оказалась лента «Великий» (Minamata) режиссёра Эндрю Левитаса, главную роль в которой исполнил Джонни Депп. Об этом 2 марта сообщает портал Cinema Blend.

Джонни Депп Bielbienneboy

«Когда вы позволяете Интернету принимать коллективные решения, в результате вы получите только безумие», — сетует автор издания Дирк Либби. Журналист заявил, что эту картину Деппа «никто не видел» и добавил, что она попала в список «исключительно потому», что поклонники актера пытаются его поддержать.

Напомним, премьера фильма «Минамата» состоялась в рамках Берлинского кинофестиваля в феврале 2020 года. Его сюжет рассказывает о том, как фотограф из США получил доказательства последствий отравления ртутью жителей города Минамата (Япония). В июле 2021-го Эндрю Левитас обвинил кинокомпанию MGM в том, что она хочет «похоронить» картину из-за скандальной истории между Джонни Деппом и его экс-супругой Эмбер Хёрд.

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