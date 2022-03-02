Чебоксары, , 11:35 — REGNUM В столице Чувашии объявлены торги по благоустройству четырёх площадок. Из них больше всего средств выделено на первый этап благоустройства сквера по улице Ивана Франко, сообщает администрация Чебоксар.

Эскиз благоустройства Школьного бульвара в Чебоксарах Cap.ru

Сквер по улице И. Франко планируют благоустраивать в несколько этапов. На первом этапе техническое задание предусматривает работу по подготовке территории, ремонту люков и колодцев. Рабочим предстоит установить 39 опор наружного освещения и 18 камер видеонаблюдения, обновить бордюры, тротуары, собрать террасы и игровой комплекс, провести озеленение. Начальная цена контракта составляет 63,1 млн рублей, работы планируется завершиться к 15 августа.

К 5 августа должны обновить площадь Республики, на что выделено 37 млн рублей (начальная цена контракта). Здесь должны установить светильники с люминесцентными лампами, девять камер видеонаблюдения, скамейки и урны, реконструировать пешеходные сети, посадить кустарники и обновить клумбы с подсветкой.

Первый этап благоустройства запланирован на Школьном бульваре. Начальная цена контракта составляет 14,7 млн рублей, срок выполнения работ — с 20 апреля до 20 июля. Подрядчику предстоит подготовить площадку и установить 59 светильников.

Меньше всего средств предусмотрено на благоустройство Обиковского леса (первый этап) — 5,5 млн рублей. Окончательная цена определится по итогам конкурса. К 20 июня на территории будут обновлены дорожки и тротуары, покрытие площадок. В проекте предусмотрены спортивная площадка и поляна с игровым полем, где расположится сцена-трибуна и навес.