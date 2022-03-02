Чебоксары, 2 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В столице Чувашии объявлены торги по благоустройству четырёх площадок. Из них больше всего средств выделено на первый этап благоустройства сквера по улице Ивана Франко, сообщает администрация Чебоксар.

Cap.ru Эскиз благоустройства Школьного бульвара в Чебоксарах

Сквер по улице И. Франко планируют благоустраивать в несколько этапов. На первом этапе техническое задание предусматривает работу по подготовке территории, ремонту люков и колодцев. Рабочим предстоит установить 39 опор наружного освещения и 18 камер видеонаблюдения, обновить бордюры, тротуары, собрать террасы и игровой комплекс, провести озеленение. Начальная цена контракта составляет 63,1 млн рублей, работы планируется завершиться к 15 августа.

К 5 августа должны обновить площадь Республики, на что выделено 37 млн рублей (начальная цена контракта). Здесь должны установить светильники с люминесцентными лампами, девять камер видеонаблюдения, скамейки и урны, реконструировать пешеходные сети, посадить кустарники и обновить клумбы с подсветкой.

Первый этап благоустройства запланирован на Школьном бульваре. Начальная цена контракта составляет 14,7 млн рублей, срок выполнения работ — с 20 апреля до 20 июля. Подрядчику предстоит подготовить площадку и установить 59 светильников.

Меньше всего средств предусмотрено на благоустройство Обиковского леса (первый этап) — 5,5 млн рублей. Окончательная цена определится по итогам конкурса. К 20 июня на территории будут обновлены дорожки и тротуары, покрытие площадок. В проекте предусмотрены спортивная площадка и поляна с игровым полем, где расположится сцена-трибуна и навес.