Новосибирск, , 11:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 2 марта, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 3367 пациентов, в том числе 90 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки было выявлено 2912 случаев заражения коронавирусом (всего — 225 292 случая, в том числе — у 32 112 детей), 8300 человек выздоровели (всего — 120 248 человек), скончались тринадцать пациентов (всего 5018 пациентов).

В реанимации находятся 305 человек, на ИВЛ — 39 пациентов.