Москва, 2 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В условиях санкций российским гражданам доступными для туристических поездок являются Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и ряд других государств. Об том заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщали в ведомстве.

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Ростуризм рекомендует туристам для поездок с целью отдыха выбирать страны, которые открыты для поездок с туристическими целями и не вводили против России никаких ограничений.

Также Догузова напомнила, что помимо доступных для турпоездок зарубежных стран, забронировать туры можно на территории России. «Турбизнес постоянно работает над повышением доступности и качества внутренних направлений», — уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм настоятельно рекомендует российским гражданам отказаться от посещения стран, которые ввели санкции против России.

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