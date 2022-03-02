Таганрог, Ростовская область, 2 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Ростовской области перед судом предстанет генеральный директор одной из коммерческих организаций Таганрога, занимающейся производством продукции из мяса, сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР.

Sledcom.ru Уголовное дело

Следователи полагают, что с января 2016 года по декабрь 2018 года злоумышленник уклонился от уплаты налогов путём предоставления в налоговую службу фиктивных данных о финансово-хозяйственных отношениях с подставными организациями. Мужчина обвиняется в налоговом преступлении на 43 млн рублей.

На имущество обвиняемого наложен арест.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Таганрогский городской суд.