Симферополь, 2 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Проезд на плато Ай-Петри закрыт до 1 апреля из-за угрозы схода снежных лавин, сообщила 2 марта пресс-служба минтранса Республики Крым.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ай-Петри

«В связи с неблагоприятным прогнозом и сохраняющейся угрозой схода снежных лавин, налипания мокрого снега и гололеда на участках автомобильной дороги Бахчисарай — Ялта в приказ министерства транспорта Республики Крым «О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Республики Крым» внесены изменения», — сообщил врио министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

Помощник главы Крыма Станислав Грецкий объясняет, что причиной перекрытия трассы стала вероятность заторов и аварийных ситуаций.

Как уточняется, движение на участке автодороги Бахчисарай — Ялта приостановлено с 00:00 28 февраля до 00:00 1 апреля, уточнили в минтрансе.