Тампа, США, , 11:32 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Никита Кучеров Wayne

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. На счету защитника Михаила Сергачёва один гол. Также отличились Брейден Пойнт, Стивен Стэмкос и Кори Перри.

В составе «Оттавы» точными бросками отметились форварды Тайлер Эннис и Зак Сэнфорд.

На сегодняшний день «Тампа» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 79 очков. «Оттава» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 43 очками.

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