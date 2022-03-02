Нью-Дели, 2 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Антироссийские санкции, введенные западными странами, не окажут влияния на поставки Индии зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 российского производства. Об этом 2 марта заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов, его слова приводит агентство АНИ.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

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«Мы не предвидим каких-либо препятствий в том, что касается поставок С-400 в Индию», — сказал он.

Также посол России отметил, что имеются возможности для того, чтобы это соглашение было выполнено без препятствий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Госсовета республики Крым Ефим Фикс заявил, что в Крыму ожидают, что Сбербанк начнёт работать на полуострове после ухода с европейского рынка.