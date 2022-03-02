Якутск, , 11:41 — REGNUM Оперативный штаб по восстановлению экономики начал работу в Якутии. Решение о его открытии было принято в связи с введением западными странами ограничений для России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе правительства Якутии.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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Республика намерена экономить на проведении дорогостоящих мероприятий, заявил председатель правительства региона Андрей Тарасенко. Высвободившиеся благодаря их отмене средства потратят на поддержку жителей Якутии и её экономических отраслей. Под особым вниманием будут организации, ответственные за жизнеобеспечение и транспортные перевозки.

Мониторинг ситуации обещают проводить ежедневно по каждой отрасли экономики республики. В том числе отслеживать намерены наличие товаров первой необходимости и цен на них. Под особым вниманием также будут находится финансово-кредитные компании, системообразующим предприятия, субъекты малого и среднего бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля госкомцен Якутии заявил, что готов начать работу по жалобам жителей республики на завышение цен. Речь идёт о социально значимых продуктах питания.