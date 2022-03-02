Оренбург, 2 марта, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Оренбуржье областная группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС готова к решению задач по безаварийному пропуску паводка и ликвидации ландшафтных пожаров. Об этом сообщает региональный департамент пожарной безопасности и гражданской защиты.

Дмитрий Зуйков Паводок

Комиссия проверила 1 марта технику и оборудование, предназначенные для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ, эвакуации людей, которые были представлены структурными подразделениями различных организаций, привлекаемых для ликвидации природных чрезвычайных ситуаций в весенне-летний период.

«В паводковый период в Оренбуржье к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ может быть привлечено более 10 тыс. человек и более 3 тыс. единиц техники; более 255 плавсредств, 599 пунктов временного размещения вместимостью более 30 тысяч человек. На пополнение резервов материальных ресурсов для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком и пожарами, для жизнеобеспечения эвакуируемого населения в 2022 году из областного бюджета выделено 10 млн рублей», —сказал первый вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства Оренбургской области — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей Балыкин.

На территории региона при максимальном паводке подвержено угрозе затопления 257 населенных пунктов, в которых расположены 13 101 дом с населением более 32 тысяч человек, 44 низководных автомобильных моста, 15 социально значимых объектов и территориях 42 садоводческих товариществ Оренбурга, Бузулука, Оренбургского района, где круглогодично проживают более 1300 человек.

В целях предотвращения образования ледяных заторов на реках, обеспечения сохранности мостов в 28 муниципальных образованиях запланированы работы по ослаблению льда.