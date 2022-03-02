Москва, , 11:28 — REGNUM В России требуются неотложные меры для сохранения поддержки положительной динамики развития жилищного строительства. Об этом 2 марта заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на «правительственном часе» в Совфеде.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Сегодня ключевая ставка — уже 20%. Такая динамика, конечно, отрицательно сказывается на стоимости проектного финансирования и рынка ипотечного кредитования», — заявил Файзуллин.

По его словам, текущая ситуация требует принятия «неотложных мер для сохранения положительной динамики развития жилищного строительства», и здесь особенно важна и поддержка Совета Федерации, и поддержка Центрального банка России.

«Для сохранения доступности жилья для граждан необходимо сформировать ипотечное меню, которое включит в себя все имеющиеся программы и повысит их адресность», — указал он.