Кемерово, 2 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Кемеровской области по инициативе губернатора Сергея Цивилёва стартовала акция в поддержку спецоперации России. С сегодняшнего дня название региона в официальных материалах областного правительства будет писаться «КуZбасс».

Телеграм-канал «Цивилев. Live» КуZбасс — Zа Родину

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"В то время как наши парни выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины, жители России и, в частности, КуZбасса столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением», — прокомментировал Цивилёв.

Он уточнил, что Z — «знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества».