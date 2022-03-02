Санкт-Петербург, , 11:49 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд не отпустил из СИЗО под домашний арест совладельца компании «Рив Гош» Августа Мейера под залог в 25 млн рублей, сообщили 2 марта в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Совладелец «Рив Гош» Август Мейер Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга

Ранее ИА REGNUM сообщало, что известный бизнесмен американского происхождения Мейер в декабре 2021 года был заключен под стражу. Его и супругу обвинили в мошенничестве на 2,5 млрд рублей по делу обанкротившегося ритейлера «Юлмарт», где Мейер также был совладельцем.

Мейер подал в Санкт-Петербургский городской суд апелляционные жалобы на постановление Московского районного суда Петербурга о продлении ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Защита обвиняемого в крупном мошенничестве просила суд избрать их подзащитному домашний арест или залога до 25 млн рублей.

В суде адвокаты отметили, что накануне заседания к Мейеру в СИЗО приезжал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге. Мейер за два часа очень подробно рассказал о движении товарно-материальных ценностей в большой компании.

«Невозможно вывести миллиард без следов, — объяснил Мейер, а у следствия нет ничего, — пояснил обвиняемый. — Деньги, которые были выданы «Юлмарту», ушли поставщикам».

Апелляционная инстанция согласилась с районным судом, в СИЗО Мейер пробудет до 1 июня.

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