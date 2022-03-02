Саратов, , 11:47 — REGNUM Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин назначен на должность заместителя председателя регионального правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор Валерий Радаев.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

Кандидатура Олега Костина была согласована 28 февраля с депутатами Саратовской облдумы. В компетенции министра здравоохранения будут вопросы социальной и демографической политики, системы соцгарантий, льгот и выплат, социальной защиты и развития, здравоохранения, поддержки материнства и детства, трудовых отношений и занятости населения.

В обязанности нового зампреда входят: координация работы минздрава, минтруда и соцзащиты области, а также взаимодействие с федеральными структурами, сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Олег Костин 7 мая 2020 года был назначен на должность министра здравоохранения Саратовской области. Имеет ученую степень кандидата медицинских наук, почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Награжден Почетной грамотой президента Российской Федерации.

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