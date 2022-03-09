9 марта 2022 | Время чтения 6 мин

Владимир Марочкин, , 13:57 — REGNUM Свой образ свободных и демократичных стран США и Великобритания получили во многом благодаря рок-музыке. Большинство советских людей воспринимали Запад как «царство рок-н-ролла», где можно воочию увидеть Rolling Stones или Earth, Wind & Fire. Где даже уличные музыканты играют блюз так классно, будто консерватории оканчивали. К сожалению, советское правительство, запрещая рок-музыку в СССР, само поддержало миф об Америке и Англии как «царстве рок-н-ролла».

Rock-'n-Roll Herbert Behrens

Но вот что интересно: в то время как власти СССР считали, что рок-н-ролл — это «преклонение перед Западом» и «буржуазная идеология», на Западе были уверены, что рок-н-ролл является… «рукой Москвы», а звезд рока подозревали в поддержке коммунистических идей.

В 1953 году американский певец Билл Хэйли сочинил первый рок-н-ролл Crazy Man Crazy. Это было именно то направление музыки, которого ждала молодежь, и всё вокруг завертелось в новых танцевальных ритмах. Но едва появился рок-н-ролл, как американские власти пошли в атаку на новую музыку. Полиции приходилось охранять Билла Хэйли от энтузиазма поклонников, но ей это вскоре надоело, и правоохранительные органы начали искать повод, чтобы запретить рок-концерты. Для достижения этой цели полиция не гнушалась и разного рода провокациями. Родители юных поклонников рок-н-ролла тоже были недовольны тем, что их дети слушают эту «ужасную» музыку и танцуют этот сомнительный во всех отношениях танец. Они по всей стране начали создавать комитеты родителей, выступавших против рок-н-ролла.

Билл Хэйли Anefo

В это же время в Конгрессе Соединенных Штатов Америки по инициативе представителей южных штатов началось слушание вопроса о пагубном влиянии рок-н-ролла на американскую молодежь. Конгрессмены говорили о том, что рок-н-ролл является «рукой Москвы» и что таким образом советские спецслужбы пытаются дестабилизировать американское общество.

Причина беспокойства власть имущих Америки была в том, что молодежь, до этого смирная и почитавшая родительские традиции, влюбившись в рок-н-ролл, полностью потеряла вкус и интерес к карьере, деньгам, накопительству и потребительской культуре, то есть к традиционным американским ценностям, которые считались непреложными. Это касалось и школьников, и студентов колледжей, и даже отпрысков очень известных и богатых семей. В какой-то момент родители с ужасом обнаружили, что дети не желают продолжать их дело и жить их жизнью.

Директор ФБР, знаменитый Эдгар Гувер по поводу рок-н-ролла заявил, что эта музыка «оказывает развращающее воздействие на нашу молодежь». Это высказывание было понято его подчиненными как приказ, и в течение некоторого времени с музыкального горизонта были удалены все крупные звезды рок-н-ролла.

В октябре 1957 года во время австралийского турне самолет, на котором летел певец Литтл Ричард, автор нашумевших хитов Tutti Frutti и Good Golly Miss Molly, потерпел аварию над океаном и начал падать. В эти минуты Литтл Ричард дал Богу обещание, что никогда больше не будет петь рок-н-ролл. Самолет вышел из штопора и произвел посадку на каком-то острове. Но Литтл Ричард выполнил обещание и в течение нескольких лет исполнял только госпел, то есть священные песнопения, посвященные Иисусу Христу.

Литтл Ричард Okeh Records

Талантливый юноша Элвис Пресли в 1954 году придумал, как соединить ритмы чернокожих музыкантов с песнями белых американцев, в результате он создал стиль музыки, названный рокабилли. Эта новая музыка собрала вокруг себя огромное количество молодежи.

24 марта 1958 года Элвиса Пресли призвали на службу в армию и отправили в Западную Германию на базу 3-й танковой дивизии, подальше от его почитателей.

3 февраля 1959 года звезды рок-н-ролла — автор знаменитой песни «Ла Бамба» Ричи Валенса, Бадди Холли, и Биг Боппер — погибли в авиакатастрофе, которая произошла буквально через несколько минут после взлета их самолета. Они должны были лететь на концерт в штат Миннесота.

Чак Берри — этот тот парень, который в самом начале своей музыкальной жизни написал песню Scools Days, которая стала настоящим гимном молодых американцев 1950-х.

В самом конце 1959 года Чака Берри арестовали по сфабрикованному обвинению в совращении несовершеннолетней. Он действительно во время гастролей флиртовал с девушкой — гардеробщицей сент-луисского клуба. Ей было 15 лет, хотя она выдавала себя за 18-летнюю. Потом оказалось, что агенты ФБР провели с ней беседу, после чего застали Чака Берри с этой девушкой и обвинили его в совращении несовершеннолетней, хотя эта несовершеннолетняя занималась проституцией уже три года. В результате судебного разбирательства Берри был оштрафован на пять тысяч долларов и приговорен к пяти годам тюремного заключения.

Элвис Пресли Library of Congress

Через несколько месяцев, 16 апреля 1960 года в автокатастрофе погиб отчаянный рок-н-рольщик Эдди Кокран, отправившийся на гастроли в Великобританию.

Разумеется, служащие ФБР начали прочесывать радиоволны в поисках «развращающей» музыки. Очень тяжело пришлось ди-джею Алану Фриду, тому самому, что первым начал использовать слово «рок-н-ролл» применительно к новой музыке. Его обвинили в том, что он является «рукой Москвы». ФБР начало копать под диск-жокея, и постепенно дело раскрутилось до слушаний в Сенате. В итоге власти начали выдавливать Фрида из эфира, попутно пытаясь удалить из эфира и рок-н-ролл. Выдавить Фрида у них получилось, а рок-н-ролл — нет. После того как Фрид был обвинен в неуплате налогов, его карьера диск-жокея начала постепенно угасать. Радиостанции боялись ставить его в эфир, звукозаписывающие компании не хотели иметь с ним дело. В итоге у Алана начались проблемы с алкоголем, и 20 января 1965 года он умер в результате инфаркта.

Но потом кто-то в верхах понял, что рок-музыку можно использовать в качестве пропаганды западного образа жизни. Жало пропаганды было направлено на Советский Союз и страны Восточной Европы. Поскольку советское правительство не увидело угрозы и ничего не противопоставило созданию мифа об Америке и Англии как «царстве рок-н-ролла», кроме запретов модной музыки, то в итоге выросло поколение, мечтавшее не о подвигах, не о строительстве новых городов, не о научных открытиях, не о полетах в космос, не о яблонях на Марсе, а о том, чтобы эмигрировать в США или Западную Европу, где рок-музыка, как казалось, звучит круглые сутки.

Да, рок-музыка в США и Великобритании звучала повсюду, но потому, что она была посажена в позолоченную клетку хит-парадов и различных музыкальных премий. В результате современное поколение западных рок-музыкантов совершенно утратило те идеалы, которыми руководствовалась американская молодежь, начинавшая играть бескомпромиссную музыку в далеких 1950-х годах. Современная музыка — это только конвейер по производству денег, и ничего более. Увы!

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