Ростов-на-Дону, , 11:24 — REGNUM В Ростовскую область за сутки прибыло ещё почти 5 тыс. беженцев из Донбасса, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 2 марта.

Пограничники Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 4900 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в 95 пунктах временного размещения, работа которых организована в Ростовской области, приют нашли более 6,3 тысячи беженцев из Донбасса, больше половины из них — дети.

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