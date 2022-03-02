Москва, , 11:23 — REGNUM Минстрой разрабатывает меры поддержки строительной отрасли и возможные риски в связи с введением новых санкционных ограничений. Об этом 2 марта заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на «правительственном часе» в Совфеде.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин © Пресс-служба Минстроя РФ

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«На конец прошлого года градостроительный потенциал составил 390 млн кв. метров, и в связи с текущей внешнеполитической ситуацией мы сейчас анализируем риски и готовим предложения по поддержке отрасли в условиях ограничений», — заявил Файзуллин.

По его словам, Минстрой ставит перед собой задачу не снижать темпы строительства в 2022 и 2023 году.

«Для этого нам необходимо и дальше наращивать градостроительный потенциал территорий, и решать данную задачу будем за счёт синхронизации планов жилищного строительства с планами по развитию инфраструктуры, вовлечения в оборот неэффективно используемых территорий, в том числе с применением механизмов комплексного развития территорий», — указал он.