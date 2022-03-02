Пекин, 2 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. К концу 2021 года в Китае около 291 млн учащихся получали образование в школах, сообщило Министерство образования страны, передает 1 марта агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Министерство опубликовало ряд статистических данных, связанных с образованием. По данным министерства, в 2021 году в стране насчитывалось в общей сложности 529 300 школ и академических учреждений всех уровней и видов.

Министерство добавило, что к концу 2021 года в Китае насчитывалось примерно 18,44 млн учителей, занятых полный рабочий день, что на 500 000 больше, чем в 2020 году.