Воронеж, 2 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Изменения в структуру Воронежской гордумы приняты муниципальными депутатами на заседании 2 марта. Изменения предусматривают сокращение числа заместителей председателя городской думы с одного до двух.

ИА REGNUM Воронеж

На заседании было принято решение о назначении на пост заместителя председателя Воронежской городской думы Олега Черкасова, об этом сообщает «Коммерсантъ-Черноземье».

Также депутаты Воронежской городской думы утвердили сложение полномочий первого заместителя председателя гордумы Александра Провоторова и лишение должности зампредседателя Алексея Пинигина.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении Александра Провоторова суд рассматривает уголовное дело о мошенничестве. Алексей Пинигин в феврале стал фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве.