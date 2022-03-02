Москва, , 11:22 — REGNUM Крупнейший прокатчик российских фильмов «Централ партнершип» (ЦПШ) вернёт в кинотеатры отечественные хитовые картины. Об этом 2 марта пишет «Ведомости», ссылаясь на гендиректора ЦПШ Вадима Верещагина.

Под сапогом Цитата из к/ф «Холоп» реж Клим Шипенко. 2019. Россия

Так, в российском прокате вновь покажут картины «Холоп», «Движение вверх» и «Батя». По словам Верещагина, компания также пересмотрит график премьер отечественных фильмов и выпустит некоторые из них раньше запланированного. Уже перенесена дата премьеры комедии «Хочу замуж» с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем — фильм покажут не 5 марта 2022 года, а 3 марта.

ИА REGNUM напоминает, что 1 марта 2022 года американские компании Disney, Sony, Warner Bros. и Paramount приостановили показ своих картин в России из-за конфликта с Украиной. На следующий день, 2 марта, к ним присоединилась и Universal.

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