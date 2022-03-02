2 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Ярослав Чингаев, , 14:57 — REGNUM Где производят всеми любимые ириски, конфеты «Мишка косолапый» и «Птичье молоко»? Фотокорреспондент ИА REGNUM посетил старейшие кондитерские фабрики Москвы, где производят одни из самых известных и любимых конфет россиян.

Производство конфет класса «Премиум» и «Супер-премиум». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фабрика «Красный Октябрь» — одно из старейших кондитерских производств Москвы, которому более 170 лет. Официальной датой основания принято считать 1849 год, когда кондитер Фердинанд Теодор фон Эйнем «имел счастье поставлять» изделия своего мастерства к столу членов императорской семьи. За те изделия он удостоился высочайшего одобрения императрицы и великих княгинь, и уже через два года на Арбате начала работу его мастерская по изготовлению конфет и шоколада. После революции и национализации фабрика получила имя «Красный Октябрь» и уже к середине 1931 года стала самой крупной кондитерской фабрикой в Москве с числом рабочих 5000 человек.

Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Конвейер с конфетами «Птичье молоко». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Упаковка конфет «Птичье молоко». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Конвейер для производства марципановых сердец. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Конвейер для производства марципановых сердец. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Конвейер для производства марципановых сердец. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Конвейер для производства марципановых сердец. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Марципановые сердца — конфеты Fruzipan. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Марципановые сердца — конфеты Fruzipan. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Производство конфет класса «Премиум» и «Супер-премиум». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Производство конфет класса «Премиум» и «Супер-премиум». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Производство конфет класса «Премиум» и «Супер-премиум». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Производство конфет класса «Премиум» и «Супер-премиум». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Производство конфет класса «Премиум» и «Супер-премиум». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Производство конфет класса «Премиум» и «Супер-премиум». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Производство конфет класса «Премиум» и «Супер-премиум». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Производство конфет класса «Премиум» и «Супер-премиум». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Конфеты, выпускаемые фабрикой, известны не только в России, но и за её пределами. Один из самых известных шоколадов «Алёнка» начал выпускаться в 1965 году. Советские кондитеры разрабатывали шоколад, который бы пришёлся по душе детям и имел бы доступную цену. В нынешнее время шоколад производится по старому рецепту, но уже на современном высокотехнологичном оборудовании, что позволяет получать около 300 штук «Алёнки» в одну минуту.

Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Конвейер с шоколадом «Аленка». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Конвейер с шоколадом «Аленка». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Конвейер с шоколадом «Аленка». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Конвейер с шоколадом «Аленка». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Конвейер с шоколадом «Аленка». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Упаковщик. Конвейер с шоколадом «Аленка». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На фабрике есть цеха, где мастера производят настоящие скульптуры и барельефы из натурального шоколада вручную. Руководит цехом известный российский шоколатье Владимир Коннэ.

Изготовление скульптур из натурального шоколада. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Изготовление скульптур из натурального шоколада. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Скульптуры из натурального шоколада. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Скульптуры из натурального шоколада. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Скульптуры из натурального шоколада. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Скульптуры из натурального шоколада. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Скульптуры из натурального шоколада. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM