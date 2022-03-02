Париж, 2 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Европейские рынки акций резко упали по итогам торговой сессии во вторник, 1 марта, сообщает Le Figaro.

Фондовый рынок

Фондовый рынок в Париже упал на 3,94%, во Франкфурте — на 3,85%, в Милане — на 4,14% и Лондоне — на 1,72%.

«Сейчас не время покупать акции», — заявил Константин Ольденбургер, аналитик CMC Markets.

«Никто не знает, как вновь введенные санкции против российских банков и экономики повлияют на европейскую экономику. Страх перед рецессией в Европе распространяется», — добавил аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжает снижаться нагрузка на больницы во Франции.