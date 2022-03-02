Москва, , 11:20 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 11 754 пациента с COVID-19, также было выявлено 97 455 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 16 592 824.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 784 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 353 230.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 13 931 995 человек вылечились от нового заболевания, 183 530 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 12 753 новых пациента с COVID-19.