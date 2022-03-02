* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 2 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Во вторую годовщину подписания соглашения с США глава политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнул, что непризнание действующего афганского правительства противоречит Соглашению в Дохе.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», Сухейль Шахин, глава политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре, раскритиковал невыполнение Соединёнными Штатами части Соглашения в Дохе и заявил, что непризнание действующего афганского правительства противоречит содержанию мирного соглашения.

Он сказал, что подписание Соглашения в Дохе было частью борьбы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за честь и свободу будущих поколений в Афганистане.

Шахин добавил, что некоторые дружественные и братские страны, особенно Катар, сыграли конструктивную и важную роль в успехе переговоров, за что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) им признательны. Он подчеркнул, что, к сожалению, некоторые части соглашения, такие как исключение некоторых лидеров Исламского Эмирата из чёрного списка, до сих пор не реализованы.

Согласно Соглашению в Дохе США обязались вывести свои войска к 1 мая 2021 года. В рамках данного соглашения бывшее афганское правительство также освободило 5000 заключенных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).