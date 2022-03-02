Абакан, 2 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Хакасии наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ, COVID-19 и пневмониями. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 марта в республиканском минздраве.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

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За прошедшие сутки в Хакасии в стационары красных зон госпитализировали 82 человека, выписали 134 человека. На кислороде находится 301 пациент, к аппаратам ИВЛ подключены 39 человек.

По информации минздрава, пока на прежнем уровне остаётся количество тяжёлых пациентов, которым необходима кислородная поддержка. На амбулаторном лечении в настоящее время находятся 2718 человек.

Минздрав региона принял решение о закрытии госпитализации пациентов в ковид-отделения Аскизской межрайонной и Белоярской районной больниц, Республиканского кожвендиспансера. В «ковидном» отделении Саяногорской межрайонной больницы сокращают 20 коек.

По состоянию на утро 2 марта в Хакасии развёрнуто 1165 коек для пациентов с COVID-19, из них занято 790. Таким образом, в регионе свободно 32% коечного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года в Хакасии выявили 29 775 носителей коронавируса.

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