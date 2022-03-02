Сеул, , 11:18 — REGNUM Украинский кризис может оказать негативное влияние как на малый и средний бизнес Южной Кореи, так и на экспорт высокотехнологичной продукции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Имеются серьёзные опасения, что негативные последствия украинского кризиса могут постепенно проявиться во всех секторах экономики Южной Кореи», — заявили в правительстве.

На прошлой неделе США объявили о введении экспортного контроля в отношении России в связи с проведением специальной операции на Украине. Согласно новым санкциям компании должны получать разрешение Вашингтона на экспорт в Россию товаров, изготовленных с использованием американских технологий и программного обеспечения.

В настоящее время правительство Южной Кореи стремится получить исключение из санкций в связи с опасениями, что данная мера может затронуть крупных экспортёров, включая Samsung Electronics и SK hynix.

«Правительство приложит усилия, чтобы как можно скорее достичь соглашения с США об исключении», — заявил министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу в ходе визита в Мексику.

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Если украинский кризис затянется, деятельность малого и среднего бизнеса Южной Кореи пострадает от скачка цен на сырьё и повышенной волатильности на финансовом рынке.

Отмечается, что власти страны закупили 165 тыс. тонн пищевой кукурузы из стран Восточной Европы, поскольку вопрос об импорте запланированных 180 тыс. тонн кукурузы с Украины остается неясным.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду киевского режима.