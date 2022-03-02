Москва, 2 марта, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Россия достигла рекордных темпов ввода жилья в 2021 году, и в 2022 году они не замедляются. Об этом 2 марта заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на «правительственном часе» в Совфеде.

Duma.gov.ru Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин

«По оперативным данным, мы сегодня, на 1 марта, имеем ввод 14,7 млн кв. метров — это 32% к вводу 2021 года», — заявил Файзуллин.

По его словам, в 2021 году в России улучшили жилищные условия более 4 млн семей, или 10 млн человек из расчёта коэффициента семейственности.