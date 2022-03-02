Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении одобрили постановление об образовании новых комиссий в городском парламенте. Итоги голосования подвели 2 марта на заседании парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно содержанию проекта постановления «Об образовании органов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва и о внесении изменений в отдельные постановления Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», в Законодательном собрании расширится количество комиссий, а также изменится порядок их формирования.

Если раньше в Заксобрании можно было создать не более семи комиссий, то теперь позволяется увеличивать их количество. Представляя законопроект, представитель фракции «Единая Россия» Денис Четырбок заявил, что предлагается создать ещё три комиссии: по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды; по градостроительству, земельным и имущественным вопросам, а также по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации.

Изменяется и схема формирования комиссий. Если раньше они могли насчитывать от пяти до десяти депутатов, то теперь не менее пяти и не более семи депутатов. При этом составы комиссий будут формировать уже в этом месяце. Планируется, что эта работа должна начаться в конце марта.

Отвечая на вопросы депутатов, Денис Четырбок заявил, что дополнительных средств не потребуется. Деятельность комиссий будет обеспечиваться за счет сметы расходов Законодательного собрания.

За принятие проекта выступили 44 депутата, один парламентарий воздержался, а против проголосовали двое. Четырбок сообщил, что время на внесение поправок потребуется до 11 марта.

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