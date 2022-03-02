Оренбург, , 11:17 — REGNUM В Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело ru.torange.biz

По версии следствия, мужчина сознательно занизил полученные доходы за 2019 и 2020 годы. Он уклонился от уплаты налогов и сборов с физического лица путем сокрытия реальных оборотов денежных средств, а также включения в налоговую декларацию и иные документы ложных сведений с целью минимизировать обязательный к уплате налог. Общая сумма неуплаченного налога по упрощенной системе налогообложения составила 2,799 млн рублей с учетом сокрытых доходов на сумму свыше 46 миллионов рублей.

Оренбуржцу инкриминируют преступление по части 1 статьи 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов»).