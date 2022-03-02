Чебоксары, , 11:16 — REGNUM В Чувашии стартовала подготовка к главному национальному празднику — Дню Республики, который отмечается 24 июня. Ключевым событием станет Чебоксарский экономический форум, который посвятят развитию экономики в условиях санкций. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

Оргкомитет по подготовке к празднованию Дня Республики в Чувашии Cap.ru

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Экономический форум состоится 23 — 24 июня. В ходе обсуждения глава Чувашии Олег Николаев призвал посвятить форум вопросам развития экономики в условиях зарубежных санкций из-за спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что в настоящее время федеральное правительство разрабатывает «меры по реакции на санкционные решения» ЕС и США. И в целом эти события «будут влиять на содержание нашей повестки».

"На мой взгляд, если мы правильно подготовимся, то можем выступить площадкой для обсуждения первых результатов и хода их реализации. Практика, которую мы будем нарабатывать в Чувашии, будет являться неким примером для обсуждения с точки зрения анализа реализации тех или иных решений», — считает Олег Николаев.

Власти отмечают, что одновременно с экономическим форумом в Чебоксарах пройдёт межрегиональная выставка «Регионы — сотрудничество без границ», а также выездные заседания двух комитетов Госдумы — по туризму и финансовому рынку.

В 2022 году основными площадками проведения Дня Республики, который отмечается 24 июня, станут Чебоксары и Козловский район.

Как сообщало ИА REGNUM, новые антироссийские санкции США и страны Европы стали вводить после спецоперации России на Украине.

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