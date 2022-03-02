Уфа, 2 марта, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Регоператоры по обращению с твердыми коммунальными отходами откроют свои представительства во всех муниципалитетах Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Центра управления республикой (ЦУР).

Ilya Plekhanov Вывоз мусора

Сообщается, что все они будут работать в системе «ТКО-Башкортостан», интегрированной в ЦУР. Такое решение было принято на совещании, посвященном обращению с твердыми коммунальными отходами. Обсуждение инициировал ЦУР Башкирии.

Сообщается, что минэкологии региона ожидает подтверждения федерального финансирования. Денежные средства намерены направить на покупку новых контейнеров или установку новых контейнерных площадок в муниципалитетах.

На контейнерных площадках планируют разместить таблички с информацией о регоператоре, собственнике и графике вывоза мусора, также будут указаны списки отходов, которые нельзя будет выбрасывать на этих площадках.

Сотрудники муниципальных образований и минэкологии Башкирии намерены оцифровать новые контейнерные площадки и внести данные в информационную систему «ТКО-Башкортостан».