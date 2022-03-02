Москва, , 11:13 — REGNUM Строительная отрасль остаётся локомотивом развития экономики России. Об этом 2 марта заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на «правительственном часе» в Совфеде.

Ирек Файзуллин Tatarstan.ru

«Сейчас, как никогда прежде, мы понимаем, что на всех нас лежит большая ответственность: стройка во все времена была локомотивом развития экономики, и мы уверены, что, несмотря на текущие трудности, мы справимся и добьёмся поставленных целей и задач по созданию комфортных и безопасных условий для жизни наших граждан», — заявил Файзуллин.