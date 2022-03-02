Белгород, , 11:25 — REGNUM Студентов из зарубежных вузов, вынужденных прервать обучение, готов принять Белгородский государственный университет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе вуза.

БелГу Лобачев Владимир

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В порядке перевода могут начать обучение в БелГУ граждане России, обучающиеся в зарубежных вузах, а также граждане Украины, Донецкой и Луганских народных республик, вынужденно покинувшие территорию республик и прибывшие на территорию РФ. Студентам необходимо обратиться в многофункциональный центр университета, заявку также можно подать электронно.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации на Украине.