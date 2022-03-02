Ярославль, , 11:15 — REGNUM В Ярославле будет создан штаб для работы с беженцами из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по социальной политике рассказал заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

Ярославль Yarregion.ru

«В отношении города Ярославля решения о размещении временного пункта приёма беженцев на территории города не принято. У нас пока на этом этапе определены другие муниципальные образования. Но, поскольку есть вероятность, что беженцы могут прибывать самостоятельно, есть родственники — мы всё понимаем. По поручению главного управления МЧС сейчас организована работа по образованию штабов, в каждом муниципальном образовании, по работе с беженцами», — рассказал чиновник.

Вячеслав Гаврилов уточнил, что штаб будет организован на этой неделе. Задачи органа — помощь беженцам и проверка их.